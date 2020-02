Die in schlanken aerodynamischen Gehäusen untergebrachten Außenkameras sollen eine bessere Sicht auf den Bereich hinter und neben dem Fahrzeug ermöglichen. Tote Winkel sollen so nicht mehr vorhanden sein. Zur Sicherheit ist aber auch ein Tot-Winkel-Assistent im System integriert. Die Kameras übertragen ihre Bilder auf fünf Zoll große Farbmonitore, die innen auf der Höhe konventioneller Außenspiegel positioniert sind. Gegen Zufrieren oder Beschlagen der Kameras hilft eine integrierte Heizung.

Lexus schafft nach in Japan (2018) nun auch in Europa bei seiner Mittelklasselimousine ES 300h die klassischen Außenspiegel ab und ersetzt diese durch ein digitales Kamerasystem. Europapremiere feiert dieses System auf dem Genfer Automobilsalon (5.bis 15. März).

Statt in die Außenspiegel zu schauen, sollen Kameras das Geschehen neben und hinter einem Fahrzeug für den Autofahrer auf Monitoren im Innenraum übertragen. Gucken muss er aber immer noch.

1/3 Die in schlanken aerodynamischen Gehäusen untergebrachten Außenkameras sollen eine bessere Sicht auf den Bereich hinter und neben dem Fahrzeug ermöglichen. Foto: Lexus

