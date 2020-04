Erhältlich sind die digitalen Außenspiegel ausschließlich für die Top-Variante "Luxury Line" mit dem 218 PS starken Hybridantrieb, die zu Preisen ab 54.033 Euro in der Preisliste steht.

Gegen einen Aufpreis von 1.680 Euro (alle Preise netto) ist der Lexus ES ab sofort mit digitalen Außenspiegeln zu haben. Bei der von der Toyota-Tochter erstmals in Deutschland angebotenen und allgemein noch seltenen Technik ersetzen kleine Kameras die konventionellen Spiegel, das aufgenommene Bild wird auch Displays im Cockpit gezeigt. Das soll sowohl die Aerodynamik der Businesslimousine verbessern als auch dem Fahrer eine bessere Übersicht des Verkehrsgeschehens bieten.

