Neben neuen Außenfarben und einer geänderten Auswahl an Lederausstattungen wurde noch das Infotainmentsystem um Apple Carplay und Android Auto erweitert. Starten dürfte der modifizierte LC in Deutschland im Spätsommer. Das Coupé wird als Modelljahr 2021 parallel mit der gänzlich neuen Cabriolet-Version antreten. Preise werden noch keine genannt. Das Coupé wird wahrscheinlich etwas teurer und damit erstmalig sechsstellig, das Cabrio dürfte bei rund 100840 Euro netto liegen.

Eine Modellpflege geht zumeist auch mit optischen Neuerungen einher. Im Fall seines Sportcoupés Lexus LC waren diese nicht nötig. Dafür wird zum Modelljahr 2021 in Details technisch nachgebessert, was vor allem das dynamische Fahrerlebnis schärfen soll.

Am Design des Lexus LC gab es nichts zu verbessern. Technisch aber schon.

