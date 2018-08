Der japanische Hersteller Lexus legt drei neue Hybrid-Sondermodelle auf. In der Amazing-Edition warten der kompakte CT, die Mittelklasselimousine IS und das SUV-Modell NX mit umfangreicher Ausstattung auf. Der CT für 28.950 Euro (alle Preise netto) verfügt unter anderem über LED-Licht, Navigationssystem und Rückfahrkamera, beim 39.620 Euro teuren IS zählen darüber hinaus 18-Zoll-Felgen, Alarmanlage und Verkehrszeichenerkennung zum Lieferumfang. Teuerstes Sondermodell im Trio ist der NX, der für 43.070 Euro zusätzlich unter anderem Ledersitze bietet. Den Antrieb übernimmt ein Benzinhybridantrieb, der je nach Modell zwischen 136 PS und 225 PS leistet.