Lexus gibt auf die Batterie des Elektro-SUV UX 300e zehn Jahre Garantie. Alternativ steht die Toyota-Tochter bis zu eine Million Kilometer für Schäden am Energiespeicher ein. Die Garantie greift unter anderem bei Funktionsschäden oder einem Absinken der Speicherkapazität auf weniger als 70 Prozent des Ausgangswerts. Voraussetzung ist eine Wartung nach Herstellervorgaben.

