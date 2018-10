Fünfte Generation steht in den Startlöchern

Zusätzlich zur namenlosen Basisversion gibt es den UX für 1.345 Euro Aufpreis in der Ausstattungsvariante Executive Line; die höherwertigen Niveaus heißen F Sport und Luxury Line, für die rund 6.135 beziehungsweise 11.000 Euro Aufpreis fällig werden. Speziell zum Marktstart kann man zu Preisen ab 32.000 Euro den UX in der Launch Edition bestellen, die als besondere Ausstattungsdetails dunkelgraue 17-Zoll-Räder, Regensensor, beheiztes Lenkrad, Smart Key, Sitzheizung vorne, DAB-Radio, Navi und eine Rückfahrkamera bietet.

Im März 2019 ist in Deutschland offizieller Marktstart für den neuen Lexus UX. Bereits jetzt nehmen die Japaner Bestellungen für das mindestens 28.530 Euro (alle Preise netto) teure SUV-Modell entgegen. Dafür bekommt man den Hochbeiner in Kombination mit einem klassischen Zweiliter-Benzinmotor, der 171 PS leistet. Alternativ und zu Preisen ab 30.170 Euro bietet Lexus die 178 PS starke Hybridversion 250h an.

Lexus bringt nächstes Jahr mit dem UX sein kleinstes SUV-Modell in den Markt. Wie bei der Premiummarke üblich, müssen Kunden auch hier etwas tiefer in die Tasche greifen.

