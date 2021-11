Was ist eine Ladekurve?

Was ist eine Ladekurve? Wie lange E-Autos schnell laden

Gut sehen und gesehen werden, ist natürlich auch ein Thema für Zweiradfahrer. Besonders Radfahrer sind oftmals im Dunkeln ohne Licht unterwegs. Idealerweise kontrollieren sie regelmäßig die Beleuchtungsanlage des Velos auf ihre Funktionstüchtigkeit. Die Straßenverkehrsordnung schreibt vor, dass das Bike über ein per Akku oder Dynamo betriebenes Front- und Rücklicht verfügen muss. Außerdem sind Speichenreflektoren, Pedalrückstrahler sowie Reflektoren nach vorne (weiß) und nach hinten (rot) Pflicht.

Die Straßenverkehrsordnung schreibt vor, dass ein Fahrrad über ein per Akku oder Dynamo betriebenes Front- und Rücklicht verfügen muss.

Autofahrer sind auf funktionierende Scheinwerfer angewiesen. Diese sollten korrekt eingestellt sein, so dass sie die Straße gut ausleuchten, andere Verkehrsteilnehmer aber nicht blenden. In der Praxis weist die Beleuchtungsanlage jedoch häufig Mängel aus. So zeigten beim aktuellen Licht-Test 27,5 Prozent der überprüften Fahrzeuge Probleme an der Beleuchtung. Häufigster Mangel waren falsch eingestellte Scheinwerfer. Das hat Folgen: Zu hoch justierte Scheinwerfer blenden den Gegenverkehr. Sind sie zu niedrig ausgerichtet, beeinträchtigt das die Sichtweite. Auch Fahrzeuge, die nur einen funktionierenden Scheinwerfer haben, sind immer wieder anzutreffen. Nimmt der Gegenverkehr öfter mittels Lichthupe „Kontakt“ zu einem auf, könnte dies als ein Hinweis auf nicht korrekt eingestellte beziehungsweise defekte Frontscheinwerfer sein.

Morgens auf dem Weg zur Arbeit oder Schule ist es dunkel. Am späten Nachmittag auf dem Rückweg bricht bereits die Dämmerung an. Mit anderen Worten: Verkehrsteilnehmer müssen darauf achten, gut zu sehen – aber auch gut gesehen zu werden. Das gilt für Autofahrer, aber auch für Zweiradfahrer und Fußgänger.

Licht an im Winter Sehen und gesehen werden

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw