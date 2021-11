Per Software mehr Akku-Haltbarkeit

Neues Batteriemanagement-System Per Software mehr Akku-Haltbarkeit

Functions on Demand

Functions on Demand Navigation als Download

Rund 3,3 Prozent der Fahrzeuge fuhren mit nur einem funktionierenden Hauptscheinwerfer vor. Hochgerechnet auf den Fahrzeugbestand von 47 Millionen Pkw ergibt das rund 1,5 Millionen „einäugige“ Fahrzeuge. Mängel an der rückwärtigen Beleuchtung kommen zusammen lediglich auf einen Anteil von 10 Prozent.

Häufigster Mangel waren erneut falsch eingestellte Scheinwerfer: Bei 8,9 Prozent der teilnehmenden Fahrzeuge leuchtete sie zu hoch und blendeten den Gegenverkehr, bei 8 Prozent waren sie zu niedrig eingestellt, was die Sichtweite beeinträchtigte.

Die Zahl der Autos mit Lichtmängeln auf deutschen Straßen sinkt. Beim Licht-Test 2021 zeigten 27,5 Prozent der überprüften Fahrzeuge Probleme an der Beleuchtung, wie der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) mitteilt. Im Vorjahr hatte die Mängelquote bei 28,7 Prozent gelegen.

Rund jedes vierte Kraftfahrzeug in Deutschland weist Mängel an der Beleuchtung auf. Vor allem die Frontscheinwerfer sind eine Schwachstelle.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

firmenauto test drive 2021