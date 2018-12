Top 10 in Firmenflotten

BMW ist auf Rang fünf die beliebteste Automarke, dicht gefolgt von Mercedes und Audi auf den Plätzen sechs und sieben. VW – 2013 auf Rang zwei – liegt auf Platz neun. Mehr als jeder Dritte nannte in der Umfrage eine Marke der Kategorie Mode und Sport, knapp jeder fünfte Befragte wählte ein Autofabrikat als Lieblingsmarke aus.

Liegt es am Dieselskandal und seinen Nachwirkungen? Die deutschen Automarken haben in Sachen Beliebtheit laut einer Forsa-Umfrage Federn gelassen. Fabrikate wie BMW, VW oder Audi füllten in der gleichen Befragung von 2012 bis 2016 die vorderen Ränge und waren immer auf dem zweiten oder dritten Platz zu finden. 2018 liegt die erste Automarke auf dem fünften Rang, hinter den Tech-Konzernen Apple und Samsung. Beliebteste Marke ist wie in den vergangenen Jahren Sportwarenhersteller Adidas, nun gefolgt von Nike. Das Meinungsforschungsinstitut hatte im Auftrag der Unternehmensberatung Brandmeyer rund 3.000 Deutsche ab 14 Jahren zu ihrer Lieblingsmarke befragt.

