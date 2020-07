VW We Charge

VW We Charge Lohnt sich der neue Ladetarif?

VW We Charge

Elektroautos in Deutschland 2020

Am schnellsten erhält man sein E-Auto derzeit bei Nissan und Renault. Leaf und Zoe stehen jeweils nach zwei bis drei Monaten bereit. Auch Tesla verspricht eine schnelle Lieferung – und nennt ein Datum im September. Wer keinen klassischen Pkw braucht, der hat seinen Renault Twizy schon zwei Monate nach Vertragsunterschrift vor der Tür.

Etwas Geduld benötigen Interessenten des Opel Corsa-e. Zwar stehen bei den Händlern laut den Rüsselsheimern noch vorkonfigurierte Modelle bereit, bei Neubestellungen verspricht Opel lediglich eine Auslieferung noch im laufenden Jahr. Schwester Peugeot hingegen nennt auf Anfrage drei Monate Lieferzeit. Und ist damit in guter Gesellschaft. Identische Angaben machen für ihre jeweiligen Modelle BMW , Mercedes , Smart und Audi . Dazu kommt Kia , wo Kunden zwei bis vier Monate warten müssen.

Rund 9 Monate etwa nennt VW als Lieferzeit für den Kleinstwagen E-Up. Wer jetzt bestellt, hält den Schlüssel erst im Frühjahr 2021 in der Hand. Bei den Schwestermodellen Seat Mii Electric und Skoda Citigo e iV sieht es nicht besser aus. Den ID.3 der ersten Edition sollen die Kunden dagegen in drei Monaten erhalten. Auch die ersten frei konfigurierbaren Modelle, die ab 20. Juli bestellbar sind, sollen ab Oktober ausgeliefert werden.

Die Lieferzeiten für E-Autos haben sich bei den meisten Herstellern normalisiert. Im Schnitt müssen Kunden nach Angaben der jeweiligen Unternehmen nach der Vertragsunterzeichnung drei Monate warten, bis der Neuwagen vor dem Haus steht. In einigen Fällen kann es allerdings auch deutlich länger dauern. Gegenüber dem Vorjahr, wo zahlreiche Modelle schon im Frühjahr gar nicht mehr lieferbar waren, hat sich die Situation jedoch entspannt.

