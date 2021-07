Alle Elektroautos in Deutschland (2021)

In Zukunft rein elektrisch

Mercedes Zukunftsstrategie In Zukunft rein elektrisch

VW "New Auto"-Strategie

VW "New Auto"-Strategie Noch schneller elektrisch

In Zukunft rein elektrisch

Die meisten Lieferzeiten liegen unter einem Jahr. Im Zeitraum 6 bis 9 Monate werden BMW iX und iX3, Opel Mokka-e, Mini Cooper SE, Opel Zafira-e Life, die Modelle von Smart sowie Tesla Model S und X ausgeliefert. Mit Wartezeiten von einem halben Jahr oder weniger muss man etwa BMW i3, Fiat 500-e, Ford Mustang Mach-e, Honda e, Jaguar i-Pace, Mazda MX-30, Nissan Leaf und Renault Zoe und Twingo Electric rechnen. In diese Zeitspanne fallen ebenfalls Mercedes EQA, EQC und EQV sowie die elektrischen Modelle von Kia und Hyundai . Auch die Lieferzeit der elektrischen Konzernverwandten Opel Corsa, Peugeot 208, Citroen C4 und DS3 liegt unter einem halben Jahr.Die Wartezeit auf E-Autos dürfte noch länger angespannt sein. Neben dem regen Interesse an batterieelektrischen Fahrzeugen sorgt auch der Chip-Mangel für Produktionsschwierigkeiten der gesamten Industrie und damit für Lieferengpässe.

Die meiste Geduld müssen Audi -Käufer der Modelle e-tron GT und RS e-tron GT aufbringen. Es dauert 14 Monate von der Bestellung ihres Fahrzeugs bis zur Auslieferung. Rund ein Jahr warten Käufer eines Audi Q4 e-tron (12 Monate) sowie eines Dacia Spring und Skoda Enyaq (je 9 bis 12 Monate). Am schnellsten sind die Modelle Tesla Model 3 (2 Monate) und Porsche Taycan (2-3 Monate) beim Kunden.

