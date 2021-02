Für den Antrieb sorgt weiterhin ein 359 PS starker Hybridantrieb auf Basis eines 3,5-Liter-V6-Benziners. Durch Modifikationen im Detail soll das Zusammenspiel mit dem E-Antrieb noch sanfter funktionieren, zudem will Lexus unter anderem durch eine Leistungssteigerung der Hybrid-Batterie das Ansprechverhalten des Systems verbessert haben.

Zudem gibt es neue Gestaltungs-Optionen für den Innenraum. So lässt sich die Tür-Innenverkleidung mit einem neuartigen Stoff in einer japanischen 3D-Webtechnik beziehen, die sich auf dem Wasser spiegelndes Mondlicht nachempfinden soll. Passend dazu gibt es silbrige Applikationen am Türgriff und einen Effekt-Lack in einem Silberton.

Mit seinem Flaggschiff LS will Lexus bis ins winzigste Detail überzeugen. Für das Lifting wurde daher auch auf scheinbare Kleinigkeiten Wert gelegt.

