Das Joint Venture will seine Fahrzeuge weltweit anbieten und rechnet mittelfristig mit einer Nachfrage von bis zu einer Viertelmillion ihrer künftigen Lieferfahrzeuge, Personentransporter und weiteren Nutzfahrzeug-Typen jährlich.

In der Ree-Plattform sind Fahrwerk und alle Antriebskomponenten integriert.

Das in Israel ansässige Elektroauto-Start-up Ree Automotive hat mit dem indischen Autokonzern Mahindra eine Kooperation für den künftigen Bau von Elektro-Transportern vereinbart. Während Ree eine skalierbares Skateboard-Plattform beisteuert, die Batterie, Antrieb, Achsen und Fahrwerk integriert, zeichnet Mahindra für die Gesamtentwicklung, Produktion und den Vertrieb der Fahrzeuge verantwortlich.

