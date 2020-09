Gepanzert und emissionsfrei – den Elektro-Lieferwagen MAN eTGE gibt es nun auch als Geldtransporter. Die ersten Exemplare des vom Spezialisten Stoof umgerüsteten Kastenwagens sind nun an den Kunden Prosegur ausgeliefert worden, der nun mit dem Testbetrieb startet. Inklusive Panzerung wiegt der 136 PS starke E-Transporter 3.150 Kilogramm, als Reichweite sind die 115 Kilometer des ungepanzerten Standardmodells angegeben.

Kostenloser Newsletter

firmenauto Fahrtrainings

Who is Who Pkw