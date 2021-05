Ladestandard in Frankreich

Zunächst wollen beide Unternehmen drei Testfahrzeuge aufbauen: einen des eTGE, Kastenwagen, einen Kombi mit Dach-Klimaanlange sowie eine Version mit Kühlausbau. In praktischen Tests will man herausfinden, wieviel Energie sich mit den PV-Lösungen generieren lässt und welche Vorteile das aus Sicht von Umwelt und Geldbeutel des Kunden bringt. Ob und wann die Technik bestellbar wird, bleibt also noch abzuwarten.

VW-Tochter MAN bietet seit 2018 den Kleintransporter TGE auch mit batterieelektrischem Antrieb an. Solarzellen von Sono Motors könnten dem E-Van bald zu mehr Reichweite verhelfen.

