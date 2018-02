Mit Wirkung zum 01. Januar 2018 wurden Silke Finger (55) und Frank Czarnetzki (49) zu Geschäftsführern bei MAN Financial Services ernannt. Bis Ende 2017 war Frank Czarnetzki Geschäftsführer von Volkswagen Financial Services Australia.Silke Finger wurde als weitere Geschäftsführerin der MAN Financial Services ernannt und übernimmt diese Funktion zusätzlich zu ihrer Position als Geschäftsführerin von Volkswagen Leasing.