Stephanie Frensel ist ab sofort als Head of OEM & Retail Business bei Vive La Car für Kooperationen mit Herstellern, Banken und Händlern sowie Händlerverbänden international verantwortlich. Gabor Jokuti übernimmt als Head of Sales ab dem 1. Juni 2020 den Vertrieb von ViveLaCar in Deutschland und verantwortet nunmehr die Ansprache von Großunternehmen, Verbänden und Gewerbekunden.

Die studierte Betriebswirtin und Bankerin Stephanie Frensel hat nach Angaben des Unternehmens langjährige Erfahrungen in der Automobilbranche. Nach Stationen als Leiterin strategischer Einkauf DACH bei der Groupe PSA sowie als Bereichsleiterin Vertriebssteuerung und operatives Marketing bei der PSA Bank für die Marken Peugeot, Citroën und DS Automobiles verantwortet die Kölnerin ab sofort als Head of OEM & Retail Business bei Vive La Car international Kooperationen mit Herstellern, Banken, Marken-Vertragshändlern sowie Händlerverbänden.

Gabor Jokuti ist als Diplom-Betriebswirt (FH) ein Kenner des internationalen Automobilgeschäfts. Unter anderem verantwortete er in Osteuropa den Vertrieb diverser Marken. Vor seinem Wechsel zu Vive La Car, wo der gebürtige Ungar vom Start weg in 2019 die Akquise der Autohaus-Partner verantwortete, war er in Deutschland in führender Position in mehreren Autohaus-Gruppen tätig.