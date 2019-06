Daimler Financial richtet sich neu aus

Der CEO von Vehiculum, Lukas Steinhilber, freut sich über die Verstärkung: "Philipp hat in den letzten drei Jahren dabei geholfen, aus dem unbekannten Sexspielzeug-Start-up eine Lifestyle-Marke zu machen. Mit seiner Expertise wollen wir nun den Einstieg ins Privatkunden-Leasing erfolgreich umsetzen." Das Ziel der Online-Plattform sei es, die Beschaffung von Autos komplett zu digitalisieren. Insgesamt beschäftigt Vehiculum knapp 100 Mitarbeiter.

Weitere Schwerpunkte von Perreys Arbeit solle neben der Pressearbeit und der internen Unternehmenskommunikation der Ausbau des Performance-Marketings sein, ohne dass Vehiculum weiter ausführt, was sie darunter planen. Perrey verfügt über knapp zehn Jahre Berufserfahrung in jungen Unternehmen. Nach Stationen bei Delivery Hero und Datapine leitete er von 2015 bis 2018 das Marketing beim Erotik-Start-Up Amorelie.

Seit Mai verantwortet jetzt Philipp Perrey als Chief Marketing Officer die Weiterentwicklung der Marke. Erste große Herausforderung ist nach Unternehmensangaben der groß angelegte Schritt in den Privatkundenmarkt, der von Kampagnen begleitet werden soll. Unternehmen bleiben aber nach wie vor wichtige Kunden für Vehiculum.

In den vergangenen vier Jahren hat sich Vehiculum rasant entwickelt. Das junge Leasingunternehmen hat sich als Vermittler von Leasingverträgen an Gewerbekunden einen Namen gemacht. Im Februar starteten die Berliner mit einer Aktion mit Lidl in das Privatkundengeschäft, 1.000 Fiat 500 waren innerhalb einer Woche vergriffen.

