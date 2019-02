Im Fiat -Chrysler-Konzern werden derzeit unter anderem Pläne für die Zukunft der Marke Maserati geschmiedet. So hat Maserati-Chef Harald J. Wester Anfang der Woche im Stammwerk in Modena bei einem Treffen mit Gewerkschaftern und Regierungsvertretern der Region Emilia-Romagna offiziell angekündigt, an der Traditionsmarke sowie dem Werk festhalten zu wollen. Mehr noch: Bereits im Herbst sollen die vorhandenen Produktionslinien erneuert werden. Im ersten Halbjahr 2020 soll dann auf diesen die Vorserienproduktion eines neuen Sportwagens anlaufen. Nach Aussage von Wester wird es sich dabei um einen charakteristischen Maserati handeln.

Noch ist unklar, wohin Maserati steuert. Ein neues Sportcoupé ist aber schon so gut wie fertig.

