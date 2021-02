Pionier in dritter Generation

Den Namen "Grecale" für ein Ende 2021 startendes, neues SUV-Modell unterhalb des Levante hat Maserati bereits vergangenes Jahr verraten. Jetzt gibt es erste offizielle Bilder aus Italien, die einen entsprechenden Prototypen während der Fahrt am Maserati-Stammwerk zeigen. Die gewollt unscharfen Fotos lassen zumindest einige Details erahnen. In der Front deuten sich große Luftöffnungen und LED-Scheinwerfer an, am Heck sind zudem zweigeteilte Rückstrahler erkennbar, die mit ihrer Grafik das Bumerang-Design der Rückleuchten des von 1998 bis 2001 gebauten und von Giugiaro entworfenen 3200 GT zitieren. Außerdem zu sehen sind ein Dachkanten-Heckspoiler, eine abfallende Dachlinie sowie vier Einstiegstüren.

Die Modelloffensive von Maserati geht weiter. Noch in diesem Jahr folgt das SUV Grecale, von dem jetzt erste Bilder veröffentlicht wurden.

