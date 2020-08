So fährt die elektrische Caravelle

Maxus will in Deutschland vor allem batterieelektrische Nutzfahrzeuge anbieten. Zunächst sund die Transporter eDeliver 3 ab 35.000 Euro (alle Preise netto) und EV80 ab 50.000 Euro verfügbarn. Darüber hinaus gibt es das dieselbetriebene Modell Deliver 9 ab 30.000 Eur.

Der Deutschlandstart des chinesischen Nutzfahrzeugherstellers Maxus wird konkret. Mit der Maxomotive Deutschland hat nun der offizielle Importeur der Marke die Arbeit aufgenommen. Firmensitz ist Köln. Die GmbH ist einer Tochter der belgischen Alcopa-Gruppe, die seit 2011 die Pkw der südkoreanischen Marke Ssangyong in Deutschland vertreibt.

Die große China-Offensive im Pkw-Bereich bleibt bislang aus. Stattdessen will nun ein Nutzfahrzeughersteller aus dem Reich der Mitte in Deutschland durchstarten.

