Stefan Kampa übernimmt die Leitung für Händlernetzstrategie. Er startete bereits 2006 zunächst bei Mazda Europe und wechselte 2009 in den Vertrieb von Mazda Deutschland. Seit Juli 2016 verantwortete Kampa mit seinem Team die Themen Verkaufsförderung, Flotte und Mobilität. "Mit der Neubesetzung der beiden Führungspositionen aus den eigenen Reihen blicke ich zuversichtlich in eine herausfordernde Zeit der Automobilbranche. Diese beiden wichtigen Positionen konnten wir mit herausragenden Führungskräften besetzen, die sich durch langjährige Mazda-Erfahrung und hervorragende strategische und analytische Fähigkeiten auszeichen", blickt Bernhard Kaplan positiv in die Zukunft.

Mazda Deutschland besetzt die Stelle des Vertriebsdirektors neu, nachdem René Bock das Unternehmen zum 31. August 2020 aus persönlichen Gründen verlassen hat. "Ich danke René Bock herzlich für die vielen Jahre des persönlichen Engagements für Mazda in Deutschland sowie für die erfolgreiche gemeinsame Zusammenarbeit und wünsche ihm alles Gute für seine berufliche und private Zukunft", sagt Bernhard Kaplan, Geschäftsführer von Mazda Motors Deutschland. Die Nachfolge von René Bock tritt Felix Gebhart (41, oben im Bild) an. Die bisherige Position von Gebhart als Direktor Netzstrategie und Kundenerlebnis wird mit Stefan Kampa (37) ebenfalls zum 1. September neu besetzt.

