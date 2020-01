Öko bis in die letzte Faser

Für die neue Leistungsstufe verlangt Mazda einen Aufpreis von 800 Euro, so dass für den Mazda3 Skyactiv-G 150 mindestens 20.830 Euro (alle Preise netto) fällig werden. Der Mazda CX-30 kostet mit dieser Motorisierung ab 21.670 Euro. Gegen Aufpreis von 1.680 Euro kann bei beiden Modellen die Triebwerksvariante mit einer Sechsstufen-Automatik statt mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe kombiniert werden. Beim 150 PS-Mazda3 erfolgt der Antrieb immer über die Vorderräder, beim entsprechenden SUV besteht die Option, Allrad zu ordern. Für sparsamen Umgang mit Treibstoff sollen Mildhybridtechnik und Zylinderabschaltung sorgen.

Die Mazda-Kompaktmodelle Mazda3 und das CX-30 können nun mit einer weiteren Ausbaustufe des Zweiliter-Benzinmotors geordert werden. Der sogenannte Skyactiv-G 150-Benzinmotor steht alternativ zur bisherigen Version mit 122 PS auch in einer 150 PS-Variante zur Verfügung und schließt so die Lücke zum 180 PS starken Topaggregat.

