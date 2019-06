Digital in die Zukunft

Ausblick VW Golf 8 2020 Digital in die Zukunft

Der Nissan Qashqai fährt ab sofort auf Wunsch teilautomatisiert. Ein "Pro Pilot" benanntes Fahrerassistenzsystem soll der Fahrer im Stop-and-go-Verkehr auf Autobahnen entlasten; es hält das Fahrzeug selbstständig in der Spur, hält den Abstand zum Vordermann, bremst ab und fährt auch wieder an. Erhältlich ist die Technik für 900 Euro Aufpreis ab der mittleren Ausstattungslinie "N-Connecta", in höherwertigen Varianten ist sie Serie.

Who is Who Pkw