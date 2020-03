Um die Vorgaben für die CO2-Emissionen erreichen zu können, setzt auch BMW auf die Elektrifizierung seiner Antriebe. Bis 2023 will der Autobauer 25 elektrifizierte Modelle anbieten, mehr als die Hälfte von ihnen soll reinelektrisch vorfahren. Zu letzteren zählen die Modelle iX3, i4 und i5. Außerdem ist auch der 5er mit batterieelektrischem Antrieb geplant. Dazu kommen noch die bereits verfügbaren Fahrzeuge i3 und Mini SE.

