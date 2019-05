Der Schweizer Investitionsgüterspezialist Avesco erweitert seinen Fuhrpark um 205 sehr gut ausgestattete Mercedes Hochdach-Sprinter 316 CDI beziehungsweise Vito 114 CDI, beide mit Sortimo-Ausbau. Alle Modelle haben beispielsweise Abbiegelicht und das komplette Assistenzpaket an Bord. Dazu gibt's Sitzheizung, Klimaanlage und das MBX-Sprachbediensystem. "Unser Kundendienst ist täglich mehrere Stunden unterwegs, da möchten wir unseren Mitarbeitern einen sicheren und möglichst komfortablen, mobilen Arbeitsplatz bieten», sagt Avescos Fuhrparkmanager Erwin Stettler.

