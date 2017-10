Alle Fans des Mercedes-AMG G 65 müssen nun ganz stark sein: Die Stuttgarter schicken das kastige Kultmobil mit 6,0-Liter-V12, 630 PS und 1.000 Newtonmeter nämlich in den Ruhestand. Wer gebührend Abschied nehmen will, bestellt nun eins der weltweit auf 65 Exemplare limitierten Sonderversion "Final Edition" für 260.500 Euro (netto).

Innen (und außen) gibt es bronzene Details

Für diese Summe bekommt man zusätzlich zum brachialen Biturbo-Motor und der ikonenhaften Form auch 21-Zoll-Leichtmetallräder, silberne Bremssättel und farbige Akzente beim Exterieur. So sind beispielsweise die Räder, die Spiegelkappen und der Unterfahrschutz in einem matten Bronzeton lackiert, während unter anderem die Reserveradabdeckung in Schwarzmetallic glänzt. Auch im Innenraum zieht sich das Farb-Muster fort, hier verlegt Mercedes-AMG inflationäre Mengen schwarzen Nappaleders mit hellbraunen Nähten. Zum krönenden Abschluss gibt es unzählige Carbonzierteile mit bronzenen Einlege-Fäden.