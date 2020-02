Seinem GLE Coupé verleiht Mercedes jetzt auch die ganz hohen AMG-Weihen. Die gibt es in zwei Leistungsstufen.

Auf dem Genfer Autosalon (5. bis 15. März) stellt Mercedes-Benz sein großes SUV-Coupé GLE in der Variante AMG 63 vor. Angetrieben wird der viertürige Allradler von einem Vierliter-V8-Biturbobenziner, der in der Grundversion 571 PS sowie in der etwas teureren S-Variante 612 PS leistet. Zusätzlich unterstützt ein 48-Volt-Startergenerator mit 22 PS und 250 Newtonmeter den Vortrieb. Zugleich soll die Mildhybrid-Technik zusammen mit einer Zylinderabschaltung dabei helfen, den Spritverbrauch zu senken, der mit 11,5 Liter dennoch hoch ausfällt. Im Gegenzug bietet das starke GLE Coupé sportliche Fahrleistungen.

Dank der via 9-Gang-Automatik an alle vier Räder geleiteten Kraft sprintet die S-Version in 3,8 Sekunden auf Tempo 100 und erreicht maximal 280 km/h, für die schwächere Ausführung sind es 4,0 Sekunden und 250 km/h.

Foto: Mercedes-Benz In der S-Ausführung steht das Mercedes AMG GLE 63 Coupé auf 22 Zoll großen Rädern.

Besonderheiten des AMG-Trimms sind ein spezielles Kühlergrilldesign, Seitenschweller sowie ein Diffusorheck mit vier rechteckigen Auspuffendrohren und Räder im 21- bzw. 22-Zoll-Format (S). Den Innenraum hat der Sportableger von Mercedes unter anderem mit AMG-Performance-Lenkrad, AMG-Sitzen mit Nappaleder, einer Sportpedalanlage, Schaltwippen aus Metall und einem Schalter für das in drei Stufen variierbare ESP aufgewertet. Außerdem wurden in das MBUX-Infotainmentsystem einige AMG-spezifische Funktionsumfänge wie etwa ein G-Meter zur Anzeige der Längs- und Querbeschleunigungskräfte integriert.

Foto: Mercedes-Benz Edel, sportlich, sehr modern: der Arbeitsplatz im Mercedes AMG GLE 63 Coupé.

Zur Ausstattung der neuen Version gehören zudem die Wankstabilisierung Active Ride Control, das Luftfederungsfahrwerk AMG Ride Control+, ein elektronisches Hinterachs-Sperrdifferenzial sowie Hochleistungsbremsen mit vorne 40 Zentimeter großen Bremsscheiben und 6-Kolben-Festsätteln. Der Preis des AMG GLE wird sich vermutlich jenseits von 100.840 Euro netto bewegen.