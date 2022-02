Das "E Performance"-Modell ist der erste extern aufladbare Sportwagen der Mercedes-Submarke. Den Strom bezieht der Allrader aus einem 6,1 kWh großen, auf Leistung statt auf Energiedichte ausgelegten Akku, der eine elektrische Reichweite von 12 Kilometern erlaubt. Den Normverbrauch gibt der Hersteller mit 7,9 Litern Kraftstoff sowie 12 kWh Strom an, den CO2-Ausstoß mit 180 Gramm pro Kilometer. Die neue Variante des GT 4-Türers platziert sich bei Leistung und Preis an der Spitze des Modellangebots. Der Einstieg in die Baureihe beginnt bei 83.200 Euro für das Modell mit Mildhybrid-Sechszylinder – knapp halb so viel wie für das Spitzenmodell fällig wird.

Zu Preisen ab 165.550 Euro (alle Preise netto) ist ab sofort der die Plug-in-Hybrid-Variante des Mercedes-AMG GT 4-Türers zu haben. Die Auslieferung startet im April. Als GT 63 S E Performance kommt die Coupé-Limousine mit einer Kombination aus 4,0-Liter-V8-Benziner und E-Motor auf 843 PS Leistung und ein Drehmoment von 1.470 Nm. Zu Ausstattung zählen ein adaptives Fahrwerk mit stufenlos einstellbarer Dämpfung für jedes Rad, eine Keramik-Verbundbremsanlage und ein Hinterachs-Sperrdifferenzial. Für 18.300 Euro Aufpreis ist ein Sondermodell in spezieller grüner Lackierung und mit 21-Zoll-Schmiederädern zu haben.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw