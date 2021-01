Damit Mercedes-Fahrer mit ihrem batterieelektrischen Fahrzeug oder Plug-in-Hybriden schneller vertraut werden, steht nun eine weitere Mercedes-App zur Verfügung. Die "me Eco Coach"-App fungiert als digitaler Trainer und gibt Tipps, wie man die E-Modelle effizient und damit verbrauchsarm nutzt. Neben Ratschlägen zum richtigen Laden oder moderatem Beschleunigen bietet die App auch spielerische Anreize. In sogenannten Challenges (Herausforderungen) kann der Nutzer etwa Punkte sammeln, wenn er seinen Plug-in-Hybriden mit einem hohen elektrischen Fahranteil bewegt oder ihn möglichst oft lädt. Die erreichten Punkte können in einem integrierten Bonusprogramm in Prämien umgewandelt werden. So stehen zum Beispiel Ladegutscheine für den "Mercedes me Charge"-Ladedienst zur Wahl. Außerdem haben die Nutzer die Möglichkeit, mit anderen Fahrern in einen Wettstreit zu treten.

Die App hat jedoch nicht nur Vorteile für die Nutzer. Oftmals verzichten Fahrer von Plug-in Hybriden auf das Nachladen und setzen auf den konventionellen Motor zur Fortbewegung. Das mögliche Klimaschutz-Potential ihrer Fahrzeuge wird aber so nicht abgerufen, so dass Kritiker fordern, Plug-ins aus dem E-Auto-Förderprogramm zu nehmen.Ohne staatliche Unterstützung wäre die Anschaffung dieser teuren Modelle aber deutlich weniger attraktiv. Hersteller wie Mercedes benötigen aber die geringen CO2-Werte dieser Fahrzeuge, um niedrige Flotten-Emissionswerte zu erreichen.