Außerdem enthüllt der Stuttgarter Autobauer ein elektrisches Konzeptfahrzeug der Submarke Mercedes -Maybach, das die 100-jährige Tradition im Luxussegment mit dem neuen Elektro-Zeitalter verbinden soll. Ebenfalls Luxus zeichnet ein weiteres batterieelektrisches Konzeptfahrzeugs von Mercedes -AMG aus, das zudem AMG-typische Werte bei Leistung und Emotionen bieten soll. Das wird auch auf einen Performance-Hybriden zutreffen, den Mercedes unter dem Technologielabel E Performance vorstellen wird. Darüber hinaus wird das bereits im April in Shanghai enthüllte Siebensitzer-Elektro-SUV EQB in München stehen. Wiederum als Weltpremiere wird schließlich die Marke Smart ein kleineres Elektro-SUV enthüllen. Eine schusssichere Guard-Version der S-Klasse sowie die C-Klasse All-Terrain runden den Premieren-Reigen ab.

Auf der IAA Mobility in München (7. bis 12. September) präsentiert Mercedes zusammen mit seinen Submarken die Enthüllung acht Auto-Premieren. Wichtigste Neuheit ist der EQE - das elektrische Pendant zur E-Klasse. Wie der bereits bekannte EQS wird sich die Elektro-Business-Limousine durch eine One-Bow-Karosserie auszeichnen. Mercedes verspricht dynamisches Fahrverhalten, entspannte Reisequalitäten und ein großzügiges Platzangebot.

Mercedes auf der IAA 2021 Acht Neuheiten in München

