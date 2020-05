Elektroautos in Deutschland 2020

Elektroautos in Deutschland 2020 Preise, Reichweite, Verbrauch E-Autos

Zusammen mit der HDI legt die Mercedes-Bank einen Elektro-Schutz Baustein für Hybrid- und Elektrofahrzeuge auf. Er wird bei Kaskoverträgen für Elektro- und Hybridfahrzeuge automatisch und kostenlos hinzugefügt. Abgesicht sind Schäden am Akku, etw durch Überspannung. Auch Bergungskosten, Brand, Abschleppschäden, Folgeschäden nach Kurzschluss und nach Tierbissen bis 10.000 Euro sollen ersetzt werden. Der Mobilitätsschutz umfasst zudem das Abschleppen zur nächsten Ladestation bei unabsichtlicher Entladung des Akkus. Zusätzlich zum Akku sind auch die Wallbox und das Ladekabel gegen Diebstahl und Vandalismus bis zu 2.500 Euro mitversichert.

Mit einer Versicherung für Elektroautos und Plug-in Hybride will die Mercedes-Bank Kunden zum Umstieg auf die E-Mobilität bewegen

