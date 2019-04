Wechsel in der Geschäftsleitung

Telekom Mobility Solutions Wechsel in der Geschäftsleitung

Neue Führungsstruktur in Deutschland

FCA stellt sich neu auf Neue Führungsstruktur in Deutschland

Die Mercedes-Benz Bank hat das Geschäftsjahr 2018 nach eigenen Angaben mit Rekordzahlen abgeschlossen. Sie verzeichnete zum Jahresende mehr als 950.000 geleaste und finanzierte Fahrzeuge in ihren Büchern im Volumen von 26.2 Mrd. Euro, das ist ein Wachstum von 9% im Vergleich zum Vorjahr. Mehr als jedes zweite in Deutschland abgesetzte Fahrzeug des Daimler-Konzerns wird über die Mercedes-Benz Bank finanziert oder geleast. Zusammen mit dem Direktbankgeschäft hat das Kreditinstitut nahezu 1 Million Kunden.

Der Aufsichtsrat der Mercedes-Benz Bank hat den Nachfolger für die Position des Vorstandsvorsitzenden ernannt. Auf Franz Reiner (51), der zum 1. Juni 2019 den Vorstandsvorsitz der Daimler Financial Services übernehmen wird, folgt Benedikt Schell (48) als Vorstandsvorsitzender der Mercedes-Benz Bank. Er ist bislang im Vorstand der Daimler Financial Services als Chief Experience Officer für die weltweite Kunden- und Digitalstrategie sowie die Transformation der Geschäftsmodelle verantwortlich. Über seine Nachfolge wird Daimler Financial Services in Kürze informieren.

Foto: Daimler Financial Services

