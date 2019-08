Alle drei Plug-in-Hybride sind bereits zu Preisen zwischen 31.008 Euro (alle Preise netto) und 31.680 Euro bestellbar. Erste Auslieferungen sollen noch in diesem Jahr erfolgen. Das neue Teilzeitstromer-Trio ist Auftakt einer Plug-in-Hybridoffensive von Mercedes . Bis 2020 wollen die Stuttgarter ihr Angebot auf weit über 20 Modelle ausbauen.

Beim Spritverbrauch bescheiden sich die drei Teilzeit-Elektriker laut Normwert mit rund 1,5 Liter Benzin, der Stromverbrauch wird mit 14,7 bis 15,0 Kilowattstunden auf 100 Kilometer angegeben. Laut NEFZ beträgt das rein elektrische Reichweitenfenster zwischen 70 und 77 Kilometer, nach WLTP-Messung variiert es zwischen 56 und 69 Kilometer. Die Befüllung der Batterie ist an einer 7,4-kWh-Wallbox in einer Stunde und 45 Minuten möglich. 25 Minuten beansprucht eine 80-Prozent-Ladung bei Gleichstromzuvor. Dank der Unterbringung des rund 150 Kilogramm schweren Akkus unter die Rücksitzbank geht bei allen drei Varianten kein Kofferraumvolumen verloren.

Mercedes wird unter dem Label EQ Power künftig auch in der Kompaktklasse elektrisch angetriebene Modelle anbieten. Bei A 250 e, A 250 e Limousine und B 250 e handelt es sich um Plug-in-Hybride, die zusätzlich zum 160 PS starken 1,3-Liter-Benziner noch eine E-Maschine mit 102 PS an Bord haben. Dank einer 15,6 kWh großen Batterie sollen bis zu 77 Kilometer rein elektrischer Reichweite drin sein.

