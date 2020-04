Was geht und was nicht

Aufgabe des 2002 gegründeten Gemeinschaftsunternehmens von Deutscher Bahn und Verteidigungsministerium ist die Verjüngung des Bundeswehr-Fuhrparks und dessen teilweise Umstellung auf Leasing-Fahrzeuge. Die zivilen Pkw-Muster des Mobilitätsdienstleisters werden im Bundeswehr-Jargon „Silberlinge“ genannt, da die ersten Exemplare in Silbermetallic ausgeliefert wurden.

Kurz vor Weihnachten 2019 wurde der leichte Lkw, so der Bundeswehr-Sprachgebrauch, vom Werk in Graz nach Koblenz überführt. Dort erfolgten die Flecktarnlackierung und der Einbau des Funkrüstsatzes „Fu 2“. Im Januar und Februar 2020 fanden diverse Testreihen statt, im Februar folgte die letzte Projektbesprechung, kurz darauf die Nutzungsfreigabe.

Das Beschaffungsprojekt begann im August 2019 unter großem Zeitdruck. Ziel sei gewesen, am Ende des Jahres das erste Serienmodell in Koblenz bereitzustellen, um anschließend die erforderlichen Tests, etwa zur Elektromagnetischen Verträglichkeit, durchzuführen, um die neuen Reifen zu zertifizieren und Geräuschmessungen vorzunehmen. Projektpartner waren neben BAAINBw und BwFPS das Zentrum militärisches Kraftfahrwesen der Bundeswehr (ZKfWBw), die Daimler AG und die Kissling Service GmbH.

Die zweite Greenliner-Generation wartet mit einem Sechszylinder-Turbodiesel mit 135 kW (Euro V), mit Allrad und Fünfgang-Automatikgetriebe auf. Die Differentiale lassen sich während der Fahrt sperren. Neben einer Klimaanlage ist auch ein Kältepaket mit Standheizung verbaut. Die Kabine bietet in ihrer Grundkonfiguration vier Soldaten samt Ausrüstung Platz.

Insgesamt 700 Fahrzeuge erhält das Deutsche Heer ab September als Full-Service-Paket von der Bw Fuhrparkservice (BwFPS). Grundlage für die kürzlich erfolgte Bestellung bildete die Nutzungsfreigabe durch das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw). Mindestens 300 Fahrzeuge sollen noch 2020 an die Truppe übergeben werden, wo offensichtlich eine große Mobilitätslücke bei den ungeschützten leichten Nutzfahrzeugen besteht. Unter anderem werden die neuen Greenliner laut Bundeswehr für die Aufstellung der schnellen Eingreiftruppe VJTF (Very High Readiness Joint Task Force) 2023 der NATO benötigt.

