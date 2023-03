Mercedes-Benz Cars Dippelt ist neuer Vertriebsleiter

Carsten Dippelt übernimmt die Leitung Vertrieb Neufahrzeuge & Marketing des Mercedes-Benz Cars Vertriebs Deutschland. Er folgt auf Jens Kunath, der Chief of Staff to the Chairman of the Board of Management & Leiter des Corporate Office der Mercedes-Benz Group AG wird.

Carsten Dippelt, derzeit CEO Mercedes-Benz Österreich, übernimmt ab dem 1. April 2023 die Leitung Vertrieb Neufahrzeuge & Marketing im Mercedes-Benz Vertrieb Deutschland und wird damit Teil der Geschäftsleitung des MBD. Er folgt auf Jens Kunath, der zum 1. März 2023 Chief of Staff to the Chairman of the Board of Management & Leiter des Corporate Office bei der Mercedes-Benz Group AG wird. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Carsten Dippelt einen geschätzten Kollegen für die Leitung Vertrieb Neufahrzeuge & Marketing im MBD gewinnen konnten“, sagt Jörg Heinermann, Vorsitzender der Geschäftsleitung des MBD. Carsten Dippelt war seit 2020 CEO Mercedes-Benz. „Von seinen umfangreichen Erfahrungen sowohl im europäischen operativen Vertriebsgeschäft als auch in der Einführung des Agenturmodells werden wir sehr profitieren. Wir bedanken uns bei Jens Kunath für seinen hervorragenden Job in den vergangenen Jahren und wünschen ihm für seine neuen Aufgaben weiterhin viel Erfolg.“