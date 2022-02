VW Financial Services

VW Financial Services Wartung von Fremdmarken

Parallel zur Umbenennung der Daimler AG wird auch die Daimler Mobility AG umbenannt. Sie bietet künftig unter dem Namen Mercedes-Benz Mobility AG Mobilitätsdienstleistungen für Pkw und Vans im Bereich Finanzierung, Leasing und Versicherung an.

Aus "Daimler" wird "Mercedes-Benz Group": Der süddeutsche Autobauer hat sich nun offiziell umbenannt. Der neue Name soll nach der Abspaltung der Lkw-Sparte Daimler Truck den neuen Fokus auf das Automobilgeschäft unterstreichen, teilt der Konzern mit. Das Unternehmen dürfte zudem bei der öffentlichen Wahrnehmung profitieren, hat der Name Mercedes-Benz doch weltweit mehr Strahlkraft als das abstraktere "Daimler". Experten bewerten den Wert der Marke mit 50 bis 60 Milliarden Dollar.

