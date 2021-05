Wechsel an der Spitze

Stühlerücken an der Spitze

Deutschland ist der größte Einzelmarkt von Mercedes Vans. Mehr als ein Viertel der Stern-Transporter wird hierzulande abgesetzt. Die neue Regionalstruktur tritt zum 1. Juli 2021 in Kraft, Steffen Lucas und Jochen Dimter werden für drei Monate zusammen an der Umsetzung arbeiten. "Mit der neuen Aufstellung erarbeiten wir eine moderne Vertriebsregion Europa. Wir schaffen damit die optimale Aufstellung für die Zukunftsthemen Elektrifizierung, Digitalisierung, Transformation und Performance im Vertrieb", sagt Klaus Rehkugler, Leiter Vertrieb und Marketing bei Mercedes Vans. Der Zusammenschluss soll den Wissenstransfer zwischen den Märkten intensivieren, außerdem länderübergreifende Aktivitäten sowie eine schnellere Umsetzung von wichtigen Vertriebsinitiativen ermöglichen.

Mercedes integriert zum 1. Juli 2021 den deutschen Vans-Vertrieb in die europäische Vertriebsorganisation. Die neue Einheit wird von Steffen Lucas (50) geleitet, der bisher Markting und europäischem Vertrieb bei Mercedes Vans vorsteht. Der bisherige Geschäftsleiter im deutschen Markt, Jochen Dimter (59), verlässt das Unternehmen nach mehr als 34 Jahren im Konzern laut Firmenangaben auf eigenen Wunsch. "Mit Jochen Dimter verlässt uns einer der erfahrensten und verdientesten Vertriebsmanager von Mercedes das Unternehmen. Dass Mercedes Vans in Deutschland in den vergangenen Jahren eine führende Marktposition erreicht und dauerhaft gehalten hat, ist maßgeblich sein Verdienst", unterstreicht Marcus Breitschwerdt, Leiter von Mercedes Vans,die Verdienste des Managers. Mit der Neuaufstellung sieht sich Breitschwerdt bestens auf die zunehmende Elektrifzierung im Transportersegment vorbereitet.

