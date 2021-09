Für den Vortrieb stehen ein Benziner und ein Diesel zur Wahl. Der 1,5-Liter-Diesel ist in den Ausbaustufen mit 75 PS, 95 PS und 116 PS verfügbar; den 1,4-Liter-Vierzylinder-Otto gibt es mit 102 PS und 131 PS. Die Kraftübertragung an die Vorderräder erfolgt jeweils über ein manuelles Sechsganggetriebe. Ein Allradantrieb ist nicht geplant, ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe hält ab Mitte 2022 Einzug in Optionsliste. Im gleichen Jahr soll auch eine batterieelektrische Variante auf den Markt kommen.

Mercedes schickt den neuen Citan ins Rennen. Zunächst in zwei Nutzfahrzeug-Varianten.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

firmenauto Fahrtrainings

firmenauto test drive 2021