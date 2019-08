Diese Autos stehen in Frankfurt

Alle Neuheiten auf der IAA Diese Autos stehen in Frankfurt

Die Neuauflage des Kangoo ist für 2020 angekündigt und soll deutlich moderner und dynamischer ausfallen als das aktuelle Modell. Einen ersten Ausblick gewährt die kürzlich vorgestellte Studie Kangoo Z.E., die optisch stärker an die Pkw-Baureihen der Franzosen rückt und sich vom frugalen Nutzfahrzeug-Stil entfernt. Neben dem Kastenwagen wird es auch weitere Varianten geben, darunter auch einen Hochdachkombi als Familienauto. Bereits angekündigt ist neben einem Diesel zudem eine Elektroversion, die wohl mit Maximalreichweiten im Bereich von 400 Kilometern aufwarten dürfte.

Mercedes wird einen Nachfolger für den Lieferwagen Citan bauen. Die zweite Generation des kleinen Nutzfahrzeugs entsteht erneut in Kooperation mit Renault-Nissan und nutzt die gleiche Technik wie der neue Renault Kangoo. Auch eine Elektrovariante ist geplant.

Der Stadtlieferwagen Citan ist nicht gerade ein großer Erfolg für Mercedes. In der zweiten Generation soll sich das ändern. Die Basis soll nach wie vor nicht von den Stuttgartern kommen.

Who is Who Pkw