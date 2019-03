Seat El-Born (2020) in Genf

Seat El-Born (2020) in Genf Seat wird elektrisch

Smart Forease+ (Studie) in Genf

Smart Forease+ (Studie) in Genf Crossblade-Nachfolger als Elektroauto

Smart Forease+ (Studie) in Genf

In den ersten zwölf Monaten bieten die Stuttgarter das Coupé zudem als gut ausgestattete "Edition 1" an. Aufbauend auf der AMG-Linie sind hier unter anderem LED-Scheinwerfer, Sportsitze und 19-Zoll-Alus mit orange lackiertem Felgenhorn an Bord. Die Farbe Orange kommt auch im Innenraum zum Einsatz und ziert Nähte auf der Armaturentafel, den Sportsitzen, den Armauflagen und den Fußmatten. Die "Edition 1" kostet knapp 5.900 Euro mehr als die Basisversion und ist mit allen angebotenen Motoren kombinierbar.

