Der Fahrer kann bei den neuen PHEV-Modellen zwischen den fünf Betriebsarten Electric, Battery Level, Comfort, Eco und Sport wählen. Im Electric-Modus wird der Teilzeit-Stromer grundsätzlich elektrisch angetrieben. Lediglich beim Kickdown greift der Benziner im E-Modus unterstützend ein. Maximal erlaubt der 102 PS starke E-Motor einen Höchstgeschwindigkeit von 140 km/h. Dank Benziner und großzügiger Systemleistung sprinten die Hybride in 6,8 bzw. 6,9 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100, maximal sind 235 km/h beziehungsweise 240 km/h beim CLA Coupé möglich.

Über 70 Kilometer rein elektrische Reichweite, bis zu 240 km/h schnell – die Plug-in-Hybride von CLA und B-Klasse sind in beiden Welten souverän unterwegs.

Mercedes CLA und B-Klasse Ab an die Steckdose

