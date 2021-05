Ab Herbst in Deutschland

Ab Herbst in Deutschland

Optisch sind die aufgefrischten CLS-Modelle unter anderem an einem neuen Kühlergrill-Design mit Sternenmuster sowie Änderungen an Front- und Heckschürze zu erkennen. Innen gibt etwa neue Holzapplikationen und Farbkombinationen bei der Lederausstattung.

Als 330 d 4 Matic (265 PS) kostet das Coupé ab 56.470 Euro. Der 400 d 4Matic mit 330 PS ist ab 63.235 Euro zu haben. Günstiger Benziner ist der 350 (299 PS) für 55.462 Euro; der 450 4Matic kommt auf 61.764 Euro. Topmodell ist der 435 PS starke AMG 53 4Matic+ ab 74.117 Euro. Als auf 300 Einheiten limitiertes Sondermodell steht er für rund 87.983 Euro in der Preisliste.

Mercedes hat den CLS überarbeitet. Die jetzt bestellbaren und ab Juli erhältlichen Modell-Varianten des viertürigen Coupés starten in Verbindung mit dem 194 PS starken Zweiliter-Diesel als 220 d ab rund 51.050 Euro (alle Preise netto). Damit wird die Basisversion um knapp 1.175 Euro teurer. Auch die Preise für die anderen Versionen steigen im Schnitt zwischen 1.008 und 1.512 Euro.

Mercedes spendiert dem CLS eine Mopf – kurz für Modellpflege. Es gibt einen neuen Kühlergrill und einige andere optische Neuerungen, dafür steigt der Preis an.

