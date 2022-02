In Farben Batmans

Mercedes hat das Angebot frei konfigurier- und bestellbarer Modelle weiter eingeschränkt. Nach der G-Klasse werden nun auch für die E-Klasse Limousine nur noch bereits produzierte Fahrzeuge aus Händlerbeständen angeboten. Wie die Internetseite MBpassion berichtet, sind die Produktionsplätze der E-Klasse Limousine bis zum Modellwechsel im März 2023 vollständig ausgebucht. Die T-Modell genannte Kombiversion kann hingegen weiterhin frei konfiguriert und bestellt werden. Bei der E-Klasse Limousine ist der Konfigurator ebenfalls weiter aktiv, doch am Ende der Konfiguration folgen der Hinweis "Verfügbarkeit: auf Anfrage" sowie eine Reihe konkreter Angebote fertig produzierter Händlerfahrzeuge.

Wer sich eine neue und nach eigenen Vorstellungen konfigurierte E-Klasse Limousine zulegen will, muss Geduld mitbringen. Erst mit der neuen Generation im nächsten Jahr wird das wieder möglich sein.

