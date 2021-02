Alle Welt spricht vom Auto-Abo, das mit kurzen Liefer-und Kündigungszeiten so flexibel auf den sich schnell ändernden Bedarf der Kunden reagiert. Nun legt auch Mercedes ein Abo auf, offeriert Handwerkern oder Transportdiensten die Elektrotransporter e-Vito und e-Sprinter an. Der Vito Kastenwagen kostet 899 Euro pro Monat, der Sprinter 949 Euro (Serienfahrzeug mit 35-kWh-Batterie und 120 km Reichweite) oder 999 Euro für den Kastenwagen mit 47-kWh-Akku und einer 168 km Reichweit. Zusätzlich fallen einmalig 337 Euro Startgebühr an.

