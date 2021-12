Alle Elektroautos in Deutschland (2021)

Alle Elektroautos in Deutschland (2021) Preise, Reichweite, Verbrauch E-Autos

Kurz nach dem Start des elektrischen S-Klasse-Pendants EQS schiebt Mercedes nun die Einstiegsvariante der Limousine nach. Der EQS 350 verzichtet auf Allradantrieb und nutzt eine kleinere Batterie als die bisherigen Modelle 450+ und 580. Aus 90 kWh Akku-Kapazität generiert das 292 PS starke Basismodell eine Reichweite von 626 Kilometern, den Verbrauch gibt der Hersteller mit 16,8 kWh an. Die Preise starten bei 82.189 Euro (alle Preise netto) und liegen damit knapp 8.400 Euro unter denen des bisher günstigsten Modells.

Bislang musste mindestens ein sechsstelliger Betrag in den Kauf eines Mercedes EQS investiert werden. Jetzt ginge es auch günstiger.

