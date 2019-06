Anlässlich ihres 40-jährigen Jubiläums legt Mercedes die G-Klasse als Sondermodell "Stronger than time" auf. Dabei können Kunden zwischen zwei Varianten wählen. Zum einen gibt es eine auf den traditionellen G-Klasse-Fan zugeschnittene Version, die sich durch eine Manufaktur-Außenlackierung - es stehen unter anderem drei Mattlacke zur Wahl - sowie schwarzes Nappaleder und schwarze Applikationen aus Eschenholz im Innenraum auszeichnet. Zudem gibt es schwarz lackierte 20-Zoll-Räder und Schutzgitter für die Scheinwerfer. Das alternative Editionsmodell bietet hingegen ein zweifarbiges Exklusive-Interieur mit Sen-Holz- und Klavierlack-Applikationen. Zum Ausstattungsumfang beider Varianten gehören zudem belederte Haltegriffe, eine mit Nappaleder bezogene Instrumententafel, elektrisches Glasschiebedach, Adaptivfahrwerk, 360-Grad-Parkpaket, Burmester-Soundsystem, LED-Matrixscheinwerfer, Multikontursitze und das Widescreen-Cockpit. Außerdem sind beide Versionen mit AMG-Line- und Night-Paket gerüstet.

Die 40 Jahre währende Erfolgsgeschichte der G-Klasse kürt Mercedes jetzt mit dem Sondermodell Stronger than Time.

Die 40 Jahre währende Erfolgsgeschichte der G-Klasse kürt Mercedes jetzt mit dem Sondermodell Stronger than Time.

Mercedes G-Klasse Stronger than time Sondermodell mit Sondermotor

