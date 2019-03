Skoda Kamiq (2019) in Genf

Elektro-Kleinwagen in Kleinserie

Honda e-Prototype (2020) in Genf

Die gelifteten GLC-Fahrzeuge erkennt man an Chrom-Elementen, die sich nun serienmäßig von der Front bis zum Heck durchziehen. Außerdem gibt es neue LED-Scheinwerfer und einen leicht geänderten Kühlergrill. Die Heckleuchten sind ebenfalls neu. Schließlich wurden auch Stoßfänger und Endrohrblenden überarbeitet.

Neben dem Bediensystem MBUX, das Multimedia-Displays mit Touchscreen-Bedienung, Navigation mit Augmented Reality sowie Sprachsteuerung vereint, hat der GLC jetzt weiterentwickelte Assistenzsysteme an Bord. So hilft zum Bespiel der aktive Lenk-Assistent beim Bilden einer Rettungsgasse. Eine Ausstiegswarnfunktion macht bei Stillstand des Fahrzeugs auf herannahende Autos und Radfahrer aufmerksam.

Die Ottotriebwerke (GLC 200 mit 197 PS und GLC 300 mit 258 PS) arbeiten nun mit elektrischer Unterstützung durch ein 48-Volt-System mit riemengetriebenem Starter-Generator. Die serienmäßige Elektrifizierung ermöglicht spritsparende Zusatzfunktionen wie Segeln mit ausgeschaltetem Motor oder Rekuperation. Darüber hinaus kann der EQ Boost genannte Generator den Verbrenner beim Beschleunigen mit zusätzlichen 14 PS unterstützen und damit das Turboloch überbrücken. Den Kraftstoffverbrauch gibt Mercedes mit 7,1 bis 7,4 Litern an.

Wie bei der bereits renovierten C-Klasse tritt eine neue Generation Vierzylinder-Benziner und -Diesel an. Zum Marktstart Mitte des Jahres können Kunden zunächst zwischen zwei Otto- und drei Dieselaggregaten wählen. Die Leistungsspanne reicht von 194 PS bis 258 PS. Allradantrieb gehört immer zum Serienumfang.

