Fahrstile in der Analyse

Den Kundenvorteil gegenüber einem vergleichbaren Standardmodell gibt der Hersteller mit bis zu 18 Prozent an. Die Nettopreisliste startet bei 20.000 Euro für den Citan in der Langversion mit dem 75 PS starken Basisdiesel. Für den Vito werden 30.000 Euro fällig, den Sprinter gibt es ab 33.000 Euro.

Mercedes legt Sondermodelle seiner Nutzfahrzeug-Baureihen auf. Citan, Vito und Sprinter verfügen als "Kastenwagen PLUS" unter anderem über Anhängerkupplung, Rückfahrkamera, Klimaanlage, Ganzjahresreifen und Sitzheizung.

Mercedes Kastenwagen Plus Vans mit Mehrausstattung

