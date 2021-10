Das vor einigen Jahren speziell für die G-Klasse eingeführte Individualisierungsprogramm Manufaktur hat Mercedes auf S-Klasse, Maybach S-Klasse, CLS und Mercedes-AMG GT 4-Türer ausgeweitet. Damit steht auch diesen Baureihen ein erweitertes Spektrum an Individualisierungs-Optionen wie Sonderlackierungen, edleren Lederausstattungen und speziellen Interieur-Applikationen zur Verfügung. Das als neue Marke etablierte Programm soll in den kommenden Jahren ausgeweitet werden.

Foto: Mercedes Für den Innenraum sind über das Manufaktur-Programm feine Lederausstattungen mit Rautensteppungen bestellbar.

Das Angebot an Sonderfarben umfasst Matt-, Metallic- und Uni-Farbtöne. Zu letzteren gehört zum Beispiel ein Siliziumgrau, das in den 50er- und 60er-Jahren unter anderem als Sonderfarbe für den 300 SL Flügeltürer angeboten wurde. Auch 80er-Jahre-Lacke wie Graphit- oder Oliv-Metallic oder ein Vintageblau gehören zum Manufaktur-Programm. Darüber hinaus sind hochwertige Nappalederbezüge mit besonderen Kontrastfarb-Konzepten wie Pastellgelb/Schwarz und Rautensteppung bestellbar. Markenzeichen-Stickereien in Gold oder Platinum, zweifarbige Leder-Lenkräder, Hochflor-Fußmatten, Ton-in-Ton Kopfstützenkissen oder Umfeldbeleuchtung mit animierten Projektionen sind weitere Optionen des Portfolios. Das Angebot an Manufaktur-Ausstattungsumfängen will Mercedes künftig auf weitere Baureihen auch der Submarken AMG, Maybach und EQ ausweiten.